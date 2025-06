Für den Ausbau der Elektromobilität sind seltene Rohstoffe wie Lithium nötig. In der Altmark testet ein Energieunternehmen die Gewinnung aus Thermalwasser – doch es gibt Widerstand vor Ort.

Zweite Pilotanlage zum Lithiumabbau in der Altmark eröffnet

In der Altmark läuft ein neuer Test zur Lithiumgewinnung aus Thermalwasser. (Archivbild)

Salzwedel - Das Energieunternehmen Neptune Energy hat in der Altmark eine zweite Pilotanlage zur Gewinnung von Lithium aus Thermalwasser in Betrieb genommen. „Durch die unterschiedlichen Pilotprojekte gewinnen wir wertvolle Erkenntnisse für die weitere Projektentwicklung und identifizieren die effizienteste technische Lösung für eine umweltfreundliche Lithiumgewinnung“, sagte der Geschäftsführer Andreas Scheck.

Im Rahmen der mehrmonatigen Testphase sollen verschiedene Technologien erprobt werden, um Lithium aus heißem Tiefenwasser zu gewinnen. Bereits Ende vergangenen Jahres hatte das Unternehmen mit einer ersten Pilotanlage begonnen.

Testbetrieb zunächst bis Ende Juli geplant

Die neue Versuchsanlage steht im Ortsteil Steinitz der Hansestadt Salzwedel. Dort wird Thermalwasser aus bestehenden Erdgasbohrungen genutzt, um das darin gelöste Lithium zu gewinnen. Der Testbetrieb, der vom Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt genehmigt wurde, läuft seit Anfang Juni und ist zunächst bis Ende Juli geplant.

Lithium gilt als zentraler Rohstoff für Batterien in Elektrofahrzeugen und als Schlüsselelement für die Energiewende. Nach Unternehmensangaben könnten in der Altmark bei einer kommerziellen Skalierung jährlich bis zu 25.000 Tonnen Lithiumkarbonat gewonnen werden – ausreichend für rund 500.000 E-Auto-Batterien.

Widerstand aus der Bevölkerung wächst

Deutschland verfügt über mehrere Regionen mit potenziell wirtschaftlich nutzbaren Lithiumvorkommen. Laut Bundeswirtschaftsministerium zählen dazu das Erzgebirge, der Oberrheingraben und Teile Norddeutschlands wie die Altmark.

Allerdings stößt das Vorhaben in der Altmark auch auf Widerstand. Seit Bekanntwerden der Pläne im April vergangenen Jahres haben mehr als 22.000 Menschen eine Online-Petition gegen den Lithium-Abbau in der Region und der angrenzenden Lüneburger Heide unterzeichnet.

Altes Know-how als Sprungbrett

Neptune Energy ist seit 1969 mit der Förderung von Erdgas in der Altmark aktiv. Die bestehende Infrastruktur und das geologische Know-how aus der Erdgasförderung sollen nun für die Lithiumgewinnung genutzt werden. Im Anschluss an die Pilotphase ist eine Demonstrationsanlage als nächster Schritt in Richtung kommerzielle Produktion geplant.