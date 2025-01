Ein 25-Jähriger soll in Leipzig bei zwei Kontrollen Bundespolizisten angegriffen haben. Jetzt sitzt er in U-Haft.

Leipzig - Nach zwei Angriffen auf Bundespolizisten in Leipzig sitzt ein 25-Jähriger in Untersuchungshaft. Gegen den Mann werde wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt, teilte die Bundespolizei in Leipzig mit. Der 25-Jährige soll bei einer Kontrolle am Montag einen Beamten im Gesicht und am Ellbogen verletzt haben. Wenige Tage zuvor hatte es nach Polizeiangaben einen ähnlichen Vorfall gegeben.