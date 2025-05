Washington - Ein zweijähriger Junge ist in der Nähe der US-Hauptstadt Washington aus dem 15. Stock eines Hochhauses gefallen - und hat überlebt. Sein Fall vom Balkon der Wohnung sei durch Büsche am Boden abgebremst worden, sagte ein örtlicher Feuerwehrsprecher in Montgomery County im Bundesstaat Maryland.

Außerdem habe sicher geholfen, dass der Junge noch so klein gewesen sei, zitierte der Fernsehsender ABC den Sprecher. „Wäre er schwerer gewesen, hätte er vielleicht nicht überlebt.“ Er sprach von einem Wunder. Wie es zu dem Unglück kam, war zunächst unklar.