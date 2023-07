Berlin - Zwei Wohnungen sind nach einem Brand in einem Berliner Mehrfamilienhaus am Sonntagabend unbewohnbar. In einer Wohnung im vierten Obergeschoss ist aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Die Flammen seien minimal auf den Dachstuhl übergegangen, die Feuerwehr hatte den Brand jedoch schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde nach Angaben des Sprechers niemand. In Folge der Löscharbeiten ist wegen eines Wasserschadens neben der Brandwohnung eine weitere Wohnung nicht mehr bewohnbar.