Burg - Nach dem gewaltsamen Tod eines 45 Jahre alten Syrers in Burg (Landkreis Jerichower Land) richten sich die Ermittlungen auch gegen drei Beschuldigte im Alter von 17, 18 und 25 Jahren. Beamte durchsuchten am Mittwoch drei Wohnungen in Magdeburg und eine in Haldensleben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach wurden der 17-Jährige und der 25-Jährige angetroffen und festgenommen. Die beiden Männer sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Was genau den Verdächtigen vorgeworfen wird, war zunächst unklar.

Der Syrer war Ende September an einem Samstagabend schwer verletzt auf einer Straße in Burg aufgefunden worden. Trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen starb er noch vor Ort. Ein 25-Jähriger und ein 26-Jähriger konnten kurz darauf gefasst werden und sitzen wegen des Verdachts auf gemeinschaftlichen Totschlag in Untersuchungshaft.