Mülsen - Bei einem Unfall in Mülsen (Landkreis Zwickau) sind am Dienstagabend zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Wagen nach rechts von der Straße abgekommen, hatte sich zweimal überschlagen und kam schließlich auf einem Feld zum Stehen. Der 19-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Seine 20-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Weshalb das Auto von der Straße abkam, ist nach Polizeiangaben noch unklar.