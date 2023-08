Zwei Verletzte bei Zusammenstoß an Kreuzung in Glauchau

Glauchau/Zwickau - Zwei Autos sind an einer Kreuzung in Glauchau (Landkreis Zwickau) zusammengestoßen. Die beiden 78 und 63 Jahre alten Fahrer wurden dabei verletzt und mussten ins Krankenhaus, wie die Polizei in Zwickau am Montag mitteilte. Der Sachschaden wurde auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Demnach wollte der 78-Jährige am Sonntagnachmittag an der Kreuzung links abbiegen und hatte dabei den Wagen des 63-Jährigen übersehen, der Vorfahrt hatte. Die beiden Wagen mussten abgeschleppt werden.