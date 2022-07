Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand in Wedding

Berlin - Aus einer brennenden Wohnung im Berliner Stadtteil Wedding haben Einsatzkräfte am Mittwochabend eine Person gerettet. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, war es zu einem Brand in einer Küche gekommen. Die gerettete Person sei in eine Klinik gebracht worden. Eine weitere Person, die sich in dem Mehrfamilienhaus aufhielt, wurde ambulant behandelt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Zur Brandursache war noch nichts bekannt.