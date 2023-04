Leiferde - Bei einer Verfolgungsfahrt sind am Dienstag in Leiferde (Landkreis Gifhorn) ein Autofahrer und eine Polizistin verletzt worden. Polizeibeamte wollten am Dienstagmittag ein Auto stoppen und den Fahrer kontrollieren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Fahrer habe sich demnach der Kontrolle entzogen, indem er mit seinem Wagen auf einen Fußweg fuhr. Dabei sei er auf eine Beamtin zugefahren, die noch versuchte, dem Auto auszuweichen. Sie wurde aber am Fuß erfasst und verletzt.

Bei der weiteren Flucht kollidierte der Fahrer mit einem quer auf der Straße gestellten Polizeiwagen. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Fahrer habe aber seine Flucht durch den Ort mit erhöhter Geschwindigkeit weiter fortgesetzt, verfolgt von weiteren Polizeiwagen. Schließlich gelang es der Polizei, das flüchtende Auto zu stoppen. Der verletzte Fahrer wurde festgenommen. Die Polizei in Braunschweig und die Staatsanwaltschaft Hildesheim übernahmen die Ermittlungen.