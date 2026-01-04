Am Abend bricht in einem Restaurant ein Feuer aus. Eine Mitarbeiterin muss aus dem Keller befreit werden. Das Feuer und der Rauch beschädigen angrenzende Wohnungen und Büroräume.

Osnabrück - Bei einem Brand in einem Restaurant in der Osnabrücker Innenstadt sind zwei Menschen verletzt worden. Das Feuer und der Rauch hatten sich vom Erdgeschoss aus auf die darüberliegenden Wohnungen, Büros und Arztpraxen ausgebreitet, wie die Polizei mitteilte. Eine Mitarbeiterin des Restaurants wurde aus dem Keller befreit. Sie und ein Gast wurden demnach leicht verletzt.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort am Samstagabend. Nun wird untersucht, wie das Feuer ausbrechen konnte. Laut Polizei entstand ein „erheblicher Gebäudeschaden“. Eine genaue Schadenshöhe könne aber bislang nicht genannt werden.