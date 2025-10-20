Noch ist unklar, wie es zu dem Feuer kam. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden nicht aus.

Magdeburg - Bei einem Kellerbrand in einem Magdeburger Mehrfamilienhaus sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 32-jähriger Feuerwehrmann und ein 29-jähriger Anwohner wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war am Sonntagnachmittag ausgebrochen, die betroffenen Anwohner wurden in Sicherheit gebracht.

Wegen des starken Rauches im Hausflur sind den Angaben zufolge einige Wohnungen vorübergehend nicht bewohnbar. Die Brandursache sei noch unklar, ein Fremdverschulden könne nicht ausgeschlossen werden. Ein Ermittlungsverfahren läuft. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf etwa 100.000 Euro.