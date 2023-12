Bad Gandersheim - Bei einem Feuer in einem Pflegeheim sind zwei Menschen verletzt worden. Der Brand im südniedersächsischen Bad Gandersheim brach am frühen Montagmorgen aus bisher nicht geklärter Ursache in einem Bewohnerzimmer aus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine 88 Jahre alte Bewohnerin wurde schwer, eine 55 Jahre alte Pflegerin leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Das Feuer hat die dritte Etage des Gebäudes so sehr beschädigt, dass sie zurzeit nicht bewohnbar ist. Es seien aber lediglich Einrichtungsgegenstände beschädigt worden. Die übrigen Bewohner wurden in anderen Räumen untergebracht. Die Polizei schätzte den Schaden auf 50.000 Euro.