In Ostfriesland wird die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand gerufen. Vor Ort stellt sich heraus: Nicht nur ein Zimmer, sondern ein ganzes Haus brennt - mit Folgen auch für die Umgebung.

Zwei Verletzte bei Brand von Wohnhaus in Ostfriesland

Upgant-Schott - Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in der ostfriesischen Samtgemeinde Brookmerland (Landkreis Aurich) sind zwei Bewohner leicht verletzt worden. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Durch den Brand in der Gemeinde Upgant-Schott war es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Zunächst sei ein Zimmerbrand gemeldet worden, sagte die Polizeisprecherin. Vor Ort hätten Einsatzkräfte dann gemeldet, dass das gesamte Wohnhaus von dem Feuer betroffen war. Viele Feuerwehrleute waren im Einsatz. Über die Ursache des Feuers und den entstandenen Sachschaden war zunächst nichts bekannt.