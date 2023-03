Zwei Verletzte bei Brand in Limbach-Oberfrohna

Limbach-Oberfrohna - Beim Brand eines Dachstuhls in einem Mehrfamilienhaus in Limbach-Oberfrohna im Landkreis Zwickau sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Eine 29-Jährige und ein 41-Jähriger kamen mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. 13 Menschen mussten das Haus verlassen. Das gesamte Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar.

Das Feuer war nach Angaben der Polizei aus zunächst unbekannter Ursache im oberen Teil des Hauses ausgebrochen. Zur Höhe des Sachschadens gab es zunächst keine Angaben.