Leipzig - Zwei Männer sind bei einer Auseinandersetzung in einer Bar in Leipzig verletzt worden. Sanitäter brachten den 24 und 27 Jahre alten Verletzten in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte. Auf Bildern ist zu sehen, wie mehrere Streifenwagen und Polizeibeamte in der Nacht vor der Bar stehen. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.