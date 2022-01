Ein Lieferwagen ist auf der Autobahn 3 am Frankfurter Kreuz in einen Lkw gekracht. Ein Mensch kam ums Leben, drei weitere Personen sind verletzt worden.

Frankfurt/Main/dpa - Nach einem Verkehrsunfall mit zwei Toten und einem Schwerverletzten ist die Autobahn 3 in der Nacht zum Freitag in beide Richtungen gesperrt worden. Autofahrer standen nach Angaben der Polizei bei Frankfurt stundenlang im Stau oder mussten Umwege in Kauf nehmen. In Richtung Köln wurde die vielbefahrene Strecke erst am Morgen wieder freigegeben.

Laut Polizei hatte zwischen dem Autobahnkreuz Frankfurt und der Anschlussstelle Kelsterbach (Kreis Groß-Gerau) ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren und einen Lastwagen gerammt. Dieser schleuderte gegen die Mittelleitplanke, kippte um und fing Feuer. Ein Transporter raste gegen das auf der Seite liegende Wrack.

Zwei Tote auf A3 bei Frankfurt: Transporter kracht in Unfallauto

Der Fahrer des brennenden Sattelschleppers kam ums Leben. Die 79 und 44 Jahre alten Insassen des Transporters wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb später der 44-Jährige. Der 28 Jahre alte Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

Zwei Polizisten kamen mit dem Verdacht auf Rauchvergiftungen ebenfalls in ein Krankenhaus. Sie waren als erstes am Unfallort gewesen und hatten damit begonnen, die eingeklemmten Verletzten zu retten.

Der genaue Ablauf des Unfalls war zunächst unklar. Ein Sachverständiger begutachtete noch in der Nacht die Unfallstelle. Die Wracks wurden sichergestellt. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere hunderttausend Euro. Ein Autofahrer bekam eine Anzeige, weil er am Stauende wendete und gegen die Fahrtrichtung von der Autobahn fahren wollte.