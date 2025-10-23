Nach dem Fund zweier toter Kraniche in Berlin werden die Tiere auf Vogelgrippe untersucht. Welche Maßnahmen Zoo und Tierpark nun zum Schutz ihrer Vögel ergreifen.

Berlin - Zwei tote Kraniche aus Berlin werden aktuell im Landeslabor auf Vogelgrippe untersucht. „Sollte das Landeslabor positiv auf Vogelgrippe testen, müssen die auch noch mal ins Referenzlabor des Friedrich-Loeffler-Instituts“, sagte eine Sprecherin der zuständigen Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz. Wenn dieses die Krankheit bestätige, gäbe es auch Fälle in Berlin.

Ein Kranich sei im Pankower Ortsteil Buch gefunden worden, der andere im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, so die Senatsverwaltung. In diesem Jahr habe es in Berlin noch keinen Fall von Vogelgrippe gegeben.

Laut dem Landesverband des Naturschutzbunds (Nabu) gibt es in Berlin nur eine relativ kleine Kranichpopulation. „Aber natürlich macht das Virus nicht an den Landesgrenzen Halt. Die Zugvögel fliegen auch über Berlin“, sagte eine Sprecherin.

Vorsichtsmaßnahme bei Zoo und Tierpark

Im Zoo und Tierpark gibt es bislang noch keine Fälle von Vogelgrippe, wie Sprecherin Svenja Eisenbarth sagte. Zoo und Tierpark stünden im engen Austausch mit den zuständigen Behörden. Demnach ergreifen sie aus eigenem Antrieb vorsorgliche Maßnahmen zum Schutz der Tierbestände. „Um das Risiko einer Einschleppung zu minimieren, werden die besonders empfänglichen Vogelarten nun vorzeitig in ihre Winterquartiere gebracht“, sagte Eisenbarth weiter. Ursprünglich sei der Umzug in die Winterquartiere in zwei Wochen geplant gewesen.

Im Tierpark sind es demnach insbesondere Pelikane sowie Gänse, Enten und Hühner, die vorzeitig in die Winterquartiere gebracht werden. Im Zoo betrifft dies unter anderem Pelikane, die Vögel des Sumpfvogelpanoramas, weitere Enten, Perlhühner und Schwäne. Wegen eines Vogelgrippe-Falls war der Zoo 2022 von November an für mehrere Wochen geschlossen.

Die Vogelgrippe, auch Geflügelpest genannt, ist eine hochansteckende und bei vielen Vogel- und Geflügelarten rasch tödlich verlaufende Infektionskrankheit. Für Menschen ist sie Experten zufolge nicht gefährlich. Die Krankheit breitet sich derzeit in Deutschland stark aus. Auch in Brandenburg gibt es einen Ausbruch der Vogelgrippe bei Kranichen und Geflügelbetrieben.