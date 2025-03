In einem Einfamilienhaus bricht ein Feuer aus. Zwei Menschen kommen ums Leben. Wie es dazu kam, ist noch unklar.

Zwei Tote bei Wohnhausbrand in Mittelsachsen

Rechenberg-Bienenmühle - Zwei Menschen sind bei einem Wohnhausbrand im Landkreis Mittelsachsen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, waren die Einsatzkräfte am Sonntagabend über den Brand in dem Einfamilienhaus in Rechenberg-Bienenmühle informiert worden. Mehrere Feuerwehrleute mit Atemschutz kämpften mithilfe einer Drehleiter gegen die Flammen.

Die Brandursache ist noch unklar. Auch zum genauen Ausmaß des Feuers und der Identität der Toten sowie möglichen weiteren Verletzten ist bislang nichts bekannt.