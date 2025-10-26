Jetzt live:
Zwei Autos kollidieren Zwei Tote bei Unfall auf B6 bei Nienburg
Auf der Bundesstraße 6 kommt es zu einem schweren Unfall. Zwei Menschen sterben. Was ist passiert?
26.10.2025, 14:16
Nienburg - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 6 im Landkreis Nienburg sind zwei Menschen gestorben, ein Mann wurde leicht verletzt. Zwei Autos waren am Mittag kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrzeuge waren in Fahrtrichtung Hannover unterwegs. Der Unfallhergang und die Unfallursache waren zunächst unklar. Auch zum Alter und Geschlecht der beiden Toten konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die B6 ist zwischen Meinkingsburg und Schneerener Krug in Richtung Hannover gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.