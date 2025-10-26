Nienburg - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 6 im Landkreis Nienburg sind zwei Menschen gestorben, ein Mann wurde leicht verletzt. Zwei Autos waren am Mittag kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrzeuge waren in Fahrtrichtung Hannover unterwegs. Der Unfallhergang und die Unfallursache waren zunächst unklar. Auch zum Alter und Geschlecht der beiden Toten konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die B6 ist zwischen Meinkingsburg und Schneerener Krug in Richtung Hannover gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.