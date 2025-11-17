In der Nacht brennt ein Einfamilienhaus in Michendorf. Die Feuerwehr löscht und findet dabei eine Leiche. Kurze Zeit später gibt es in der Nähe einen tödlichen Unfall.

Die Feuerwehr rückte in der Nacht zum Brand nach Michendorf aus. (Symbolbild)

Michendorf - Bei einem Brand in Michendorf südlich von Potsdam haben Feuerwehrleute eine tote Frau gefunden. Wenig später starb ein 32-jähriger Mann bei einem Autounfall zwischen Seddin und Beelitz, ganz in der Nähe des Brandorts, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei prüft, ob die beiden Vorfälle in Zusammenhang stehen.

Die Tote sei eine Lehrerin einer Oberschule in Beelitz, heißt es in einem gemeinsamen Kondolenzschreiben der Bürgermeisterin von Michendorf, Claudia Nowka, und des Bürgermeisters von Beelitz, Bernhard Knuth.

Das Einfamilienhaus in Michendorf stand in der Nacht in Flammen. Die Feuerwehr löschte demnach das Feuer und fand bei den Arbeiten die leblose Frau. Die Polizei ermittelt zum Brandgeschehen.

Bei den Arbeiten ist laut einer Sprecherin der Feuerwehr auch das Technische Hilfswerk (THW) vor Ort, da das Haus aktuell nicht betretbar ist. Noch sei unklar, was das Feuer im Haus ausgelöst habe.

Kurz nach dem Feueralarm wurden die Einsatzkräfte zu dem Autounfall gerufen: Der Mann kam aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Das Auto fing Feuer. Der Fahrer starb laut Polizei noch an der Unfallstelle.