Champions-League-Club gegen Aufsteiger: Auf dem Papier war das Nordduell zwischen Wolfsburg und Hamburg in der Frauen-Bundesliga eine klare Sache. Doch die Favoritinnen taten sich schwer.

Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg hat mit viel Mühe das Nordduell der Frauenfußball-Bundesliga gewonnen. Die Champions-League-Teilnehmerinnen besiegten den Aufsteiger Hamburger SV nach einem überraschenden Rückstand noch mit 3:1 (0:0). Der HSV ist damit seit zehn Bundesliga-Spielen sieglos.

Svea Stoldt traf in der 51. Minute zur Führung für die Außenseiterinnen. Zwei Minuten später schoss Christin Meyer einen zweiten Hamburger Treffer, der jedoch wegen einer vermeintlichen Abseitsposition nicht zählte. Danach drehten die Wolfsburgerinnen das Spiel noch durch einen Doppelpack von Alexandra Popp (69./80.) sowie ein spätes Tor von Kessya Bussy (90.+3).

HSV bleibt auf Abstiegsplatz

Vier Tage nach dem Champions-League-Spiel gegen den FC Chelsea war der VfL von Beginn an drückend überlegen, tat sich gegen ein massives Abwehrbollwerk des HSV aber schwer. Nur Popp (29.) und Lena Lattwein (21.) kamen in der ersten Halbzeit zu guten Chancen. Überraschend gerieten die Wolfsburgerinnen dann sogar in Rückstand.

Der HSV hatte die Favoritinnen schon im Hinspiel geärgert, als er im ersten Bundesliga-Spiel nach dem Aufstieg ein 3:3 gegen Wolfsburg holte. Trotz immer wieder guter Ansätze gehen die Hamburgerinnen auf einem Abstiegsplatz in die gut einmonatige Winterpause.