Bahretal/Dohna - Zwei Menschen sind bei Verkehrsunfällen nahe Dresden tödlich verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, kam ein Autofahrer am Dienstagabend auf der S170 bei Bahretal (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab. Das Auto fuhr gegen einen Absperrzaun, kam zum Stehen und fing Feuer. Der Fahrer konnte sich den Angaben zufolge nicht mehr aus dem brennenden Auto befreien und starb vor Ort. Seine Identität ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Ein paar Stunden später verletzte sich ein 36-jähriger Pedelecfahrer bei einem Unfall tödlich. Um kurz nach Mitternacht kam der Mann in einer Linkskurve in Dohna (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) von der Straße ab, fuhr gegen den Bordstein und stürzte. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu, an denen er noch am Unfallort verstarb. Warum der Mann von der Straße abkam, ist bislang nicht bekannt.