Bad Eilsen - Wegen eines akuten Schadens an einer Brückenübergangskonstruktion sind zwei Fahrspuren der Autobahn 2 bei Bad Eilsen in Fahrtrichtung Dortmund am Freitag gesperrt worden. Zwischen den Anschlussstellen Bad Eilsen und Veltheim an der Talbrücke Luhden sind die rechte und die mittlere Fahrspur gesperrt, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Die Spurensperrung solle zunächst bis Montagnachmittag andauern.