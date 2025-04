Der VfL Wolfsburg steckt in einer sportlichen Krise. Jetzt fehlt in den nächsten Spielen auch noch der Kapitän.

Wolfsburg - Nach seiner Roten Karte im Heimspiel gegen den SC Freiburg ist Wolfsburgs Kapitän Maximilian Arnold für zwei Bundesliga-Partien gesperrt worden. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) wird der 30-Jährige bei der Partie in Dortmund fehlen, am 9. Mai gegen die TSG Hoffenheim.

Der Mittelfeldspieler hatte den Freiburger Junior Adamu am Samstag bei der 0:1-Heimniederlage des VfL mit der offenen Sohle am Sprunggelenk getroffen. Schiedsrichter Sven Jablonski zeigte Arnold dafür zunächst die Gelbe Karte, verwies ihn aber nach Einsatz des Videobeweises des Platzes.