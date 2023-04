Weimar - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto in Weimar sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Der 64-jährige Autofahrer nahm dem 32-jährigen Motorradfahrer am Donnerstagabend die Vorfahrt, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Der Motorradfahrer stieß daraufhin mit dem linken Kotflügel des Autos zusammen. Beide Männer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.