Plattenburg - Bei einem Verkehrsunfall nahe Bad Wilsnack im Landkreis Prignitz sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam ein 40-jähriger Autofahrer am Samstag auf der Kreisstraße 7007 zwischen Bad Wilsnack und Kletzke aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der Fahrer und sein 45-jähriger Begleiter wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. Beide Männer wurden in naheliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr musste vor Ort auslaufende Flüssigkeiten beseitigen. Die Straße war wegen Bergungsarbeiten zeitweise halbseitig gesperrt.