Leipzig - Ein Fahrer ist mit seinem Auto auf der A9 bei Leipzig gegen einen anderen Wagen gefahren und hat die Leitplanke durchbrochen. Der 48-Jährige sowie dessen 54 Jahre alter Begleiter wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 48-Jährige am Freitagvormittag auf dem linken Streifen der Fahrbahn in Richtung München unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache zwischen den Anschlussstellen Großkugel und Leipzig-West die Kontrolle über den Wagen verlor, das Heck eines anderen, auf der Mittelspur fahrenden Autos touchierte, die rechte Leitplanke durchbrach und auf einem Feld stehen blieb.

Die drei Insassen des anderen Wagens blieben unverletzt. Zur Höhe des Schadens machte die Polizei zunächst keine Angaben. Sie ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.