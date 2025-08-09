In Freiberg und Glauchau kracht es zwischen zwei Radfahrern und zwei Autos – doch die Hintergründe der Fälle sind sehr verschieden.

Freiberg - Eine Radfahrerin ist in Freiberg (Landkreis Mittelsachsen) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Kurze Zeit später geriet in Glauchau (Landkreis Zwickau) ein Zweiradfahrer in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben nach übersah in Freiberg eine 29-jährige Autofahrerin am Freitagmittag beim Abbiegen ein Fahrrad an einer Kreuzung. Es kam zum Zusammenstoß. Die 59-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich schwer. Sie wurde in eine Klinik gebracht.

Am Nachmittag stieß in Glauchau ein 50-jähriger Radfahrer demnach in einer Kurve gegen einen entgegenkommenden Wagen. Laut Polizei war er alkoholisiert und zu schnell unterwegs. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 43-jährige Autofahrer blieb unverletzt.