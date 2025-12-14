Nach einem missglückten Spurwechsel auf der A7 bei Hildesheim wurden zwei Menschen schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam und was die Polizei zum Hergang mitteilt.

Hildesheim - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 bei Hildesheim sind zwei Personen schwer verletzt worden. Ein 52-Jähriger habe das Auto der beiden Schwerverletzten beim Spurwechsel übersehen, teilte die Polizei mit. Der Mann wollte demnach von der mittleren auf die rechte Spur wechseln, um einem nachfolgenden Fahrzeug Platz zu machen. Dabei habe er jedoch das Auto eines 47-Jährigen übersehen und es sei zum Zusammenstoß gekommen.

Dadurch sei das Auto des 47-Jährigen gegen die Leitplanke und danach zurück auf die Fahrbahn geschleudert worden. Der Fahrer und seine 41-jährige Beifahrerin seien schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 30.000 Euro.