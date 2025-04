Magdeburg - Trainer Bennet Wiegert geht optimistisch und mit einer klaren Vorgabe an die Profis des SC Magdeburg in das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League. „Wir brauchen einfach zwei perfekte Halbzeiten, um dort zu bestehen. Gelingt uns das nicht, wird es eine ganz, ganz schwere Mission“, sagte Wiegert vor dem Spiel in Veszprém am Donnerstag. Das Hinspiel gegen die Ungarn endete 26:26.

Vor einer Woche ragte Veszpréms Kreisläufer Ludovic Fabregas mit neun Toren heraus. „Das war viel zu viel. Das werden wir auf jeden Fall besser machen müssen“, sagte Wiegert. Die Atmosphäre in Veszprém bezeichnete er als eine der „heißesten der Welt“. „Da ist es hitzig, emotional, da ist Feuer drin. Ich persönlich mag das sehr. Das sind Auswärtsspiele, auf die man sich freut“, sagte Wiegert.

Am Ende der Dienstreise soll wie im Vorjahr der Einzug ins Final Four in Köln (14./15. Juni) stehen. Im vergangenen Jahr brauchte der SCM im Viertelfinale gegen Kielce dafür das Siebenmeterwerfen. „Auch das bereiten wir natürlich vor“, betonte Wiegert. „Ich würde mich nicht dagegen wehren, wenn es so kommt. Dann hätten wir viel richtig gemacht.“