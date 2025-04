Ein Zusammenstoß im Süden Brandenburg sorgt für Probleme auf der Autobahn in Richtung Berlin. Ein Trümmerfeld und zwei Schwerverletzte bleiben zurück.

Ortrand - Bei einem missglückten Überholmanöver auf der Autobahn 13 sind im Landkreis Oberspreewald-Lausitz zwei Menschen schwer verletzt worden. Insgesamt waren am Montagabend drei Fahrzeuge in den Unfall zwischen Ortrand und Ruhland verwickelt, wie die Polizei mitteilte. Sie waren in Richtung Berlin unterwegs gewesen.

Der Fahrer eines Gespanns mit zwei aufgeladenen Autos war nach Polizeiangaben ausgeschert, um einen Laster zu überholen. Doch der Mann scherte kurz später abrupt wieder ein und touchierte das Fahrzeug dabei.

Danach sei der 37-jährige Unfallverursacher ins Schlingern geraten und dann gegen einen von hinten kommenden Wagen und gegen die Mittelleitplanke gestoßen. Beide Autofahrer wurden mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der Unfallbereich zwischen den Anschlussstellen Ortrand und Ruhland der A13 in Richtung Berlin war aufgrund von Aufräumarbeiten bis in die späten Abendstunden gesperrt gewesen.