Vier gegen einen: Für einen 39-Jährigen in Jena ging diese Konstellation am Wochenende nicht gut aus. Auch ein jüngerer Mann wurde Opfer eines Schlägers.

Jena - In Jena sind am Wochenende mehrere Menschen Opfer von Prügelattacken geworden. Drei Männer und eine Frau schlugen und traten am frühen Samstagmorgen in einem Park auf einen 39 Jahre alten Mann ein, wie die Polizei heute mitteilte. Er erlitt dabei leichte Verletzungen, die Täter flüchteten. Zuvor seien die Beteiligten in Streit geraten.

Laut Polizei komplett unvermittelt schlug ein Unbekannter einem 24-Jährigen in einer Straßenbahn mehrfach ins Gesicht. Der junge Mann kam mit ebenfalls leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun für beide Vorfälle Zeugen.