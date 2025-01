In den frühen Morgenstunden bricht ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus aus. Zwei Bewohner kommen ins Krankenhaus - und können wohl vorerst nicht in ihre Wohnung zurück.

Oranienburg - Bei einem Wohnungsbrand in Oranienburg (Landkreis Oberhavel) sind in der Nacht zwei Menschen verletzt worden. Die beiden Bewohner kamen mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Es brannte in einem Mehrfamilienhaus mit vier Wohnparteien in der Theodor-Neubauer-Straße. Die zwei betroffenen Bewohner seien durch Qualm in ihrem Apartment aufgewacht. Auch die Rauchmelder hätten ausgelöst. Alle sechs Hausbewohner brachten sich nach Polizeiangaben in Sicherheit.

Das ausgebrannte Apartment ist demnach unbewohnbar. Die Höhe des Schadens war zunächst unbekannt. Auch zur Brandursache lagen laut Polizei noch keine Erkenntnisse vor. Kriminaltechniker sollten den Ort untersuchen.