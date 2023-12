Südliches Anhalt - Beim Brand eines Wohnhauses in der Stadt Südliches Anhalt (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) sind zwei Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr fand bei dem Brand am Samstag eine 66 Jahre alte Bewohnerin schwer verletzt außerhalb des Hauses, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Ihr 63 Jahre alter Ehemann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen machten die Beamten keine Angaben. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.