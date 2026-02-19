Mit Messer bedroht und mit Holzstöcken geschlagen: Zwei Männer wurden von vier Männern im Erfurter Stadtpark verletzt. Die Polizei hat zwei Tatverdächtige gefasst.

Erfurt - Nachdem zwei Männer von vier weiteren Männern am Erfurter Stadtpark leicht verletzt worden sind, wurden zwei mutmaßliche Täter festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, gerieten die zwei Geschädigten am Mittwochmittag aus unerklärten Gründen mit den vier Männern in einen Streit.

Ein Täter habe einen der beiden Männer mit einem Messer bedroht. Die anderen Täter schlugen der Polizei zufolge mit Holzstöcken auf den anderen jungen Mann ein und entwendeten ihm seine Jacke, die inzwischen ohne das Portemonnaie aufgetaucht sei. Demnach flüchteten die beiden 21-Jährigen in Richtung Hauptbahnhof. Als eine Streife der Bundespolizei zum Tatort gekommen sei, waren die Täter laut Polizei bereits geflüchtet.

Durch eine Fahndung seien der mit dem Messer bewaffnete 20-Jährige und ein weiterer Mann im Alter von 25 Jahren festgenommen worden. Der 25-Jährige trug nach Angaben der Polizei ebenfalls ein Messer mit sich, das bei der Tat aber nicht genutzt worden sei. Die beiden Männer sollten laut Polizei noch am selben Tag dem Amtsgericht Erfurt vorgeführt werden.