Der Schriftzug „Notaufnahme“ hängt in leuchtendem Grün an einem Krankenhaus.

Osterwieck (dpa/sa) - Beim Verrichten ihrer Notdurft am Rande eines Osterfeuers sind zwei Männer im Landkreis Harz geschlagen und dann am Boden liegend getreten worden. Bei dem Angriff am späten Karfreitag-Abend in Osterwieck erlitten sie zum Teil schwere Gesichts- beziehungsweise Kopfverletzungen, wie die Polizei mitteilte. Die 31 und 47 Jahre alten Männer wurden in eine Klinik gebracht. Gegen die zwei polizeilich bekannten mutmaßlichen Angreifer im Alter von 19 und 22 Jahren werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, hieß es.