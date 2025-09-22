Ein Gefahrguttransporter kippt, ein Lkw kracht ins Stauende: Warum die A4 Richtung Frankfurt am Montag zum Nadelöhr wurde.

Kraftsdorf - Nach zwei schweren Lkw-Unfällen hat es am Montag auf der Autobahn 4 in Richtung Frankfurt starke Verkehrseinschränkungen gegeben. Zwei Lkw-Fahrer wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Zunächst war am Morgen bei Kraftsdorf (Landkreis Greiz) ein 37-Jähriger mit einem Gefahrguttransporter von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug stürzte im Graben um, wie es hieß. Laut Polizei wurde der Tank beschädigt, sodass die Ladung teilweise auslief. 300 Liter Heizöl liefen in die Erde.

Insgesamt hatte der Lastwagen den Angaben zufolge etwa 12.000 Liter Heizöl geladen. Der Lkw wurde von einem Kran aufgerichtet und die restliche Ladung in ein anderes Fahrzeug gepumpt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 150.000 Euro.

Am Nachmittag kam es am Stauende bei Gera zu einem weiteren schweren Unfall. Gegen 16.50 Uhr fuhr ein Lastwagenfahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Sattelzug auf. Der Mann wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt, von der Feuerwehr befreit und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf etwa 70.000 Euro.

Am Abend liefen die Bergungs- und Reinigungsarbeiten noch. Die A4 blieb in Fahrtrichtung Frankfurt voll gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet, größere Staus gab es laut Polizei nicht mehr. Mit einer Freigabe der Strecke wird im Laufe des Abends gerechnet.