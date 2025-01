Zwei Mädchen werden in Leipzig an unterschiedlichen Orten beim Überqueren einer Straße von Autos erfasst. Beide kommen ins Krankenhaus.

Leipzig - Zwei Kinder sind bei Verkehrsunfällen in Leipzig verletzt worden, eines davon schwer. Nach Polizeiangaben war eine Neunjährige am Dienstag bei Rot über die Ampel gegangen und von einem Auto erfasst worden. Das Mädchen wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Wenige Stunden zuvor hatte eine Elfjährige an einer Straßenbahnhaltestelle die Fahrbahn überquert. Es wurde von einem Auto angefahren und ebenfalls in eine Klinik gebracht.