Ein 19-Jähriger aus Erfurt ist mit seinem Motorrad auf einer Landstraße unterwegs. In einer Kurve verliert er die Kontrolle – mit schweren Folgen für sich und seiner Mitfahrerin.

Ein 19-Jähriger und seine Mitfahrerin verletzen sich bei einem Motorradunfall zwischen Oberhof und Zella-Mehlis schwer. (Symbolbild)

Zella-Mehlis - Bei einem Motorradunfall auf einer Landstraße zwischen Oberhof und Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) sind am Samstagnachmittag zwei junge Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Erfurt in Richtung Zella-Mehlis unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über die Maschine verlor und stürzte.

Der Fahrer und seine 17-jährige Mitfahrerin kamen zu Fall und erlitten schwere Verletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Für die Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Sperrungen der Straße.