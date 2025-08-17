Ein Auto kommt von der Fahrbahn ab, Fahrer und Beifahrer werden schwer verletzt. Es gibt einen Verdacht, was dazu geführt haben könnte.

Bad Laer - Zwei junge Männer sind bei einem Unfall im Landkreis Osnabrück schwer verletzt worden. Ihr Auto kam am Samstag bei Bad Laer in einer Rechtskurve von der Straße ab und landete im Graben, wie die Polizei mitteilte. Die 18 und 19 Jahre alten Insassen waren laut Polizei vermutlich beide alkoholisiert. Der 19-Jährige wurde in dem auf der Seite liegenden Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn. Beide kamen ins Krankenhaus.

Da es zunächst Hinweise gab, dass sich weitere Personen im Unfallwagen befunden hatten, suchten die Einsatzkräfte die umliegenden Wiesen und Wälder ab. Es wurde jedoch niemand gefunden. Nach ersten Erkenntnissen soll vermutlich der 19-Jährige der Fahrer gewesen sein. Die Polizei leitete unter anderem ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.