Nach einem Angriff in einer Wohnung sind zwei Jugendliche schwer verletzt. Die Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest – mit Verletzungen an den Händen.

Die mutmaßlichen Täter sind in einem Auto von der Polizei angehalten worden. (Symbolfoto)

Kyritz - Nachdem zwei Jugendliche in ihrer Wohnung in Kyritz schwer verletzt wurden, hat die Polizei einen 19- und einen 20-Jährigen festgenommen. Die beiden Männer seien in einem Auto auf der Bundesstraße 167 im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gestoppt worden und hätten frische Verletzungen an den Händen gehabt, teilte die Polizei mit.

Ein 17-Jähriger und eine 15-Jährige seien zuvor mit massiver Gewalt misshandelt worden, so die Polizei. Eine 16-Jährige hatte die mutmaßlichen Täter in die Wohnung gelassen.

Einer der beiden mutmaßlichen Täter hat den Angaben zufolge eine Beteiligung eingeräumt. Hintergrund ist demnach „ein Beziehungsstreit“. Damit möchten Ermittler oft lediglich ausdrücken, dass sich Opfer und Täter kannten, es sich also nicht um ein Zufallsopfer des Täters handelte.