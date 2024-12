Salzgitter - Zwei Jugendliche sind bei einer Auseinandersetzung mit zwei Erwachsenen in Salzgitter verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem Streit am Samstagabend offensichtlich auch ein Messer eingesetzt. Die beiden Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren wurden am Kopf und an der Hand verletzt. Die Kopfwunden wurden ärztlich versorgt. Die beiden 21 und 23 Jahre alten mutmaßlichen Täter wurden von der Polizei auf eine Dienststelle gebracht.

Wie es zu dem Streit gekommen war, wieso er eskalierte und ob sich die Beteiligten kannten, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Auch, ob bei der Auseinandersetzung noch andere gefährliche Gegenstände verwendet wurden, sei Gegenstand der Ermittlungen.