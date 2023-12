Oppurg - Zwei Hunde sind bei einem Wohnhausbrand in Oppurg (Saale-Orla-Kreis) verendet. Eine Bewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Demnach bemerkte die Bewohnerin am frühen Freitagabend durch den Alarm eines Rauchmelders Feuer in der Küche. Daraufhin flüchtete sie zum Schutz in einen Büroraum, aus dem sie kurz darauf von Rettungskräften befreit wurde. Wegen des Brandes starben zwei Hunde, acht weitere wurden von den Einsatzkräften gerettet.

Den Angaben zufolge dauerten die Löscharbeiten mehrere Stunden an. Das Wohnhaus ist laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Wie genau der Brand ausbrach, ist bislang noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.