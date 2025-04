Am Donnerstagabend brennt eine Lagerhalle in Bernburg. Die Feuerwehr war dort bereits wenige Stunden zuvor im Einsatz gewesen. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen den Feuern.

Zwei Gebäude auf leerstehendem Gelände in Brand

Bernburg - Auf einem verlassenen Gelände in Bernburg (Salzlandkreis) haben binnen Stunden zwei Gebäude gebrannt. Zwei Zeuginnen beobachteten am frühen Donnerstagabend mehrere Jugendliche an einem leerstehenden Verwaltungsgebäude auf dem umzäunten Gelände, wie die Polizei mitteilte. Die Jugendlichen liefen davon, wenig später stieg Rauch aus dem Gebäude. Die Feuerwehr löschte den Brand, das Gebäude wurde durch das Feuer beschädigt.

Einige Stunden später wurde die Polizei von Anwohnern erneut alarmiert. Diesmal brannte eine leerstehende Lagerhalle auf dem gleichen Gelände. Die Feuerwehr rückte mit über 100 Kräften an und konnte auch dieses Feuer löschen. Da sich in der Nähe ein Solarpark befindet, war die Feuerwehr mit einem größeren Aufgebot im Einsatz.

Nach Angaben der Stadt fiel die Halle in sich zusammen und brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die Löscharbeiten dauerten demnach bis nach Mitternacht. Die Polizei ermittelt nach der Brandursache und prüft einen Zusammenhang zwischen den Feuern. Laut einem Sprecher liefen die Ermittlungen in alle Richtungen. Auch eine vorsätzliche Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden.