Am Donnerstag werden zwei Flutlichtmasten des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks rückgebaut. Vor, während und nach der Sprengung wird es durch eine Sicherheitszone zu Einschränkungen im Verkehr kommen.

Berlin - Im Zuge der Sprengung der zwei östlichen Flutlichtmasten des Friedrich-Jahn-Sportparks müssen Anwohner und Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen am Donnerstagvormittag rechnen. Bis 10.00 Uhr wird der Sicherheitskreis rund um das Gelände einschließlich der Max-Schmeling-Halle und Teilen des Mauerparks gesperrt.

Die Sprengung der im Zuge der 750-Jahr-Feier-Berlins errichteten Lichtanlagen erfolgt gegen 11.00 Uhr. Dann wird auch der Verkehr samt der Tramlinie M10 betroffen sein. Gegen 11.30 Uhr sollen die Maßnahmen wieder aufgehoben werden. Die Anwohner der umstehenden Nachbargebäude können in ihren Wohnungen bleiben, sie wurden bereits im Vorfeld informiert.

Warnton kündigt Sprengung an

Die anstehende Sprengung wird durch einen langen Warnton angekündigt. Direkt vor der Sprengung werden zwei Töne durch das Horn geblasen. Drei Töne künden dann vom Ende der Maßnahme. Die hintereinander erfolgenden Sprengungen werden einen lauten kurzen Knall erzeugen. Da die rund 50 Meter hohen Masten aus Stahl und nicht aus Beton bestehen, wird nur eine geringe Menge an Staub aufgewirbelt.

Die zwei übriggebliebenen Masten, die jeweils rund 39 Tonnen auf die Waage bringen, werden wegen ihrer identitätsstiftenden Funktion erhalten bleiben, auch wenn die Lichttechnik nicht mehr den Anforderungen an moderne Sportereignisse erfüllt.

Der Sportpark wird in einen inklusiven Sportpark umgebaut. Als Erstes soll der Stadionneubau für rund 20.000 Zuschauer umgesetzt werden, wie die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung mitgeteilt hatte.