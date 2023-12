Zwei Festnahmen bei Einsatz im Drogenmilieu in der Lausitz

Cottbus - Bei dem Großeinsatz von Polizei und Staatsanwaltschaft in Cottbus und angrenzenden Landkreisen sind zwei 21-Jährige festgenommen worden. Sie seien dringend verdächtig, mit Drogen gehandelt zu haben, teilte die Polizei am Samstag mit. Nach dem Einsatz am Freitag hatten die Beamten zunächst von einem Festgenommenen gesprochen.

Insgesamt stellte die Polizei bei dem Einsatz rund vier Kilogramm Cannabis, drei Schreckschusswaffen, Schlagstöcke, Messer und einen Elektroschocker sicher. Darüber hinaus wurden nach Polizeiangaben sieben Fahrzeuge und über 20 000 Euro Bargeld eingezogen. An dem Polizeieinsatz waren über 200 Polizeibeamte aus den Bundesländern Brandenburg, Berlin, Sachsen und Thüringen beteiligt. Der Einsatz war lange vorbereitet worden.