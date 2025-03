Berlin - In Berlin hat es gleich zwei Unfälle mit verletzten Fahrradfahrern gegeben. Ein 62-Jähriger in Reinickendorf sei am Freitagabend mit seinem E-Bike im Ortsteil Wittenau unterwegs gewesen, als die Tür eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos geöffnet wurde, teilte die Polizei mit. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, prallte gegen die Tür und stürzte zu Boden. Mit Verletzungen im Hüftbereich und an den Beinen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Der 34-jährige Fahrer des geparkten Autos blieb unverletzt.

Nachts kam es erneut zu einem Unfall. Ein 67-jähriger Autofahrer sei über eine grüne Ampel in Berlin-Pankow gefahren, als auf der Kreuzung plötzlich ein Fahrradfahrer auf die Fahrbahn gefahren kam, teilte die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 27-Jährige stürzte und mehrere Verletzungen davontrug. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.