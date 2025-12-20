Erzgebirge Aue erhält im Kellerduell der 3. Liga zwei vorzeitige Weihnachtsgeschenke aus Schweinfurt. Was bedeutet der Sieg für die Situation im Tabellenkeller?

Erik Majetschak sorgte mit seinem Treffer gegen Schweinfurt für die Vorentscheidung (Archivbild)

Aue - Der FC Erzgebirge Aue hat mit einem Pflichtsieg gegen Tabellenschlusslicht 1. FC Schweinfurt wichtige Punkte im Abstiegskampf der 3. Liga gesammelt und für Ruhe vor den Weihnachtstagen gesorgt. Die Fußballer aus Sachsen gewannen gegen die Unterfranken zu Hause mit 4:0 (2:0) und verließen zumindest vorübergehend einen direkten Abstiegsplatz.

Gewinnt Alemannia Aachen am Sonntag aber beim vorletzten TSV Havelse, fällt Aue wieder auf Platz 17 zurück.

Fünfter Auer Sieg am 19. Spieltag

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit nahm Aue die Geschenke der Schweinfurter in Form zweier Eigentore dankend an. Zunächst köpfte Pius Krätschmer (21. Minute) den Ball ins eigene Tor, später lenkte Schweinfurts Ekin Celebi (45.) die Kugel in das Netz der Bayern. Nach der Pause erhöhte Mittelfeldspieler Erik Majetschak (58.) für den Favoriten, bevor Marvin Stefaniak (90.+ 3) den Schlusspunkt setzte.

Für die Mannschaft von Trainer Jens Härtel war es am 19. Spieltag der fünfte Saisonsieg. Schweinfurt ist mit zwei Siegen und 17 Niederlagen hingegen abgeschlagenes Tabellenschlusslicht.