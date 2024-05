Berlin - Zwei Autos sind im Tunnel Flughafen Tegel auf der A111 in Berlin-Reinickendorf zusammengestoßen. Ein Mensch wurde bei dem Unfall am Sonntagmittag schwer, ein weiterer leicht verletzt, wie die Feuerwehr Berlin auf der Plattform X mitteilte. Ein Auto war laut Polizei Berlin nicht mehr fahrbereit. In der Folge stauten sich die Autos auf der A111, zwischenzeitlich wurde der Verkehr umgeleitet. Nähere Informationen zum Unfallhergang gab es zunächst nicht.