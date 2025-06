Kopenhagen/Hannover/Bremen - Ein Großteil der Badegewässer im Nordwesten hat einer Erhebung zufolge eine hervorragende Wasserqualität. Nur in zwei Gewässern wurde eine mangelhafte Gewässerqualität festgestellt, wie aus einer Karte der Europäischen Umweltagentur EEA in Kopenhagen zur Wasserqualität am Freitag hervorgeht. Das betrifft eine Badestelle Diethe-Langern (Landkreis Nienburg) und den Achterdieksee in Bremen.

Insgesamt weisen die europäischen Badegewässer fast flächendeckend eine exzellente Wasserqualität auf und sind damit mit großer Mehrheit zum Baden geeignet, wie aus einer jährlichen Analyse von mehr als 22.000 Badestellen in den 27 EU-Staaten, Albanien und der Schweiz hervorgeht, die die EEA inveröffentlichte.

Für Deutschland gilt, dass 90,5 Prozent der hierzulande untersuchten knapp 2.300 Badegewässer auf eine hervorragende Wasserqualität kamen, was nochmals eine kleine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr darstellte. Neben dem Achterdieksee in Bremen und der Badestelle Diethe-Langern nördlich von Minden wiesen nur sieben deutsche Badestellen eine schlechte Wasserqualität aus.

Auch eine Karte der EU-Badestellen in Niedersachsen vom Landesgesundheitsamt (NLGA) weist die Badestelle Diethe-Langern mit mangelhaft aus. Die Qualität habe dort seit Anfang der 20er Jahre abgenommen, sagte eine NLGA-Expertin zur Begründung.